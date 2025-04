Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta corruzione a Vigevano, l’ex europarlamentare Ciocca (Lega) rischia il processo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

no ilil sindaco diAndrea Ceffa eeurodeputato dellaAngelo. La procura di Pavia ha concluso le indagini nei loro confronti e di altre 6 persone nell’ambito dell’sui casi di presuntaverificatisi nella cittadina lombarda, che hanno coinvolto esponenti della politica e dell’imprenditoria locale.Le accuse, a vario titolo, sono di istigazione allae falsità ideologica. Tra gli indagati ancheconsigliera comunale Roberta Giacometti, tre dirigenti dell’Asm di, l’imprenditore edile ed ex presidente provinciale di Ance Alberto Righini e la sua compagna. La vicenda riguarda due diversi filoni di indagine, tra loro connessi.è accusato di essersi adoperato per far cadere il sindaco del suo stesso partito nel 2022 cercando di reclutare consiglieri disposti a dimettersi.