Gaeta.it - A napoli cresce il timore per l’aumento degli incidenti stradali, specialmente vicino alle scuole

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’escalation diin zone urbane, in particolare attorno agli istituti scolastici, ha sollevato preoccupazione a. Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Consiglio comunale, ha lanciato un grido d’rta sulla necessità di interventi immediati per garantire la sicurezza dei pedoni, evidenziando la gravità della situazione e la mancanza di misure adeguate.: una situazione critica nelle vicinanze delleNegli ultimi mesi, il numeroha mostrato una tendenza al, con un particolare focus sulle aree adiacenti. Questi eventi non solo mettono in pericolo la vita di bambini e genitori, ma creano anche un clima di insicurezza nelle zone frequentate da studenti e famiglie.