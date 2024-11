Sotto l’ombra nucleare | guerra di propaganda Europa-Russia in attesa di Trump

Leggi su Ilfaroonline.it

Kiev, 27 novembre 2024 – La Germania sta stilando una lista di bunker antiatomici da utilizzare in caso di conflitto, i Paesi del nord(Svezia, Norvegia e Finlandia) stanno distribuendo opuscoli per preparare i cittadini alla, inglesi e francesi pensano (anzi, “non escludono”) l’invio di truppe in Ucraina (cosa già ripetuta più volte negli scorsi mesi). I governi europei lanciano più di un allarme dopo le recenti minacce di Vladimir Putin, il quale ha parlato dimondiale ed ipotetici attacchi russi su Stati Uniti e Gran Bretagna. Ma mentre ladelle dichiarazioni va avanti (ed insieme ad essa, purtroppo, anche quella sul campo), tutti aspettano solo un giorno. Ovvero il 20 gennaio, quando il presidente eletto degli Stati Uniti Donalds’insedierà. Solo da quel momento in poi, le cose prenderanno una piega decisiva, ma il processo è già iniziato, la macchina già si è messa in moto.