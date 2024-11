Calciomercato.it - Roma, ESCLUSIVO Paolo Cento: “Bene Ranieri, ma è solo come De Rossi e Mou” | VIDEO CM.IT

L’onorevole, presidente delClub Montecitorio, ha mandato un messagio ai Friedkin in un momento così buio per i gialloAlla Camera dei Deputati è stato presentato il libro di Pasquale Pes ‘Fermarsi in tempo’, che racconta ladi Dino Viola di cui era consigliere, e un calcio che non c’è più. A margine della conferenza, l’onorevole– anche presidente delClub Montecitorio – ci ha raccontato in esclusiva la sua visione del momento giallorosso e il confronto per certi versi impietoso con la presidenza Viola.– calciomercato.it“Questa presentazione è stata l’occasione per ricordare quando le proprietà delle squadre di calcio,Viola e Sensi, ci mettevano competenza e professionalità, ma anche una straordinaria passione. Per noi tifosinisti, è soprattutto il paragone tra quella passione e quella professionalità di allora che ci ha portato a risultati importanti e lo scudetto, con la proprietà di oggi che non si vede e non si tocca, non sono palpabili.