Riapre alle visite per le feste il percorso museale del palazzo comunale di Prato

– Aprono le sale deldiper le festività natalizie. Sarà di nuovo visitabile, infatti, ilstito nel 2018, all’interno degli ambienti del, che presenta dipinti e sculture che fanno parte delle collezioni del Comune die che fino ad allora erano in alcuni casi custoditi nei depositi.Non tutte le opere d’arte infatti trovano posto nel Museo diPretorio, che nella sua esposizione permanente presenta al pubblico i capolavori più significativi:la storia della città e dei suoi personaggi illustri infatti è anche rappresentata dtestimonianze artistiche in, dove nacque nel 1858 la prima Gria.“Col calendario di appuntamenti in cui la griasarà nuovamente accessibile ai visitatori – dichiara la sindaca Ilaria Bugetti – vogliamo esaltare quella relazione di comunità che ile le opere in esso contenute rappresentano.