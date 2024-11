Lanazione.it - Progetto nuovo Castellani. Legambiente all’attacco: "L’iter è da sospendere"

A un mese dalla conclusione del percorso partecipativo voluto dal Comune per discutere con la cittadinanza ildi riqualificazione dello stadio Carlo-Computer Gross Arena proposto dall’Empoli Fc, non c’è ancora la data di inizio della Conferenza dei Servizi preliminare, dove l’amministrazione si è fatta carico di portare le richieste raccolte durante questa discussione pubblica. Nel frattempo, però, il tema continua a essere caldo, tanto che il CircoloEmpolese Valdelsa, avvalendosi della collaborazione di esperti ambientali e urbanistici, ha voluto sottolineare alcune lacune delin termini di sostenibilità ambientale e di impatto a lungo termine per la comunità. Tre in particolare i punti critici secondo: carenza di studi sui flussi di traffico e impatto sulla viabilità urbana, consumo di suolo e creazione di isole di calore, impatto sulle risorse idriche e rischio idrogeologico.