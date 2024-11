Ilrestodelcarlino.it - Nuova ciclabile in zona industriale a Imola: ecco i fondi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27 novembre 2024 – Il nuovo tratto di pistainsi farà. Il Comune ha infatti vinto il bando regionale al, 27 novembre 2024 – quale si era candidato nelle scorse settimane per la realizzazione di un collegamento che prosegue quello già completato su via I° Maggio, raggiunge la rotonda all’incrocio con via Lasie e costruisce unain sede propria sulla via Gambellara. Il progetto ammesso a finanziamento è il primo di due stralci funzionali relativi a un piano più ampio che vede anche la messa in sicurezza dell’incrocio tra le vie Gambellara e Molino Rosso con l’inserimento di una rotatoria, la messa in sicurezza del percorsosul cavalcavia dell’Autostrada e realizza un tratto diin sede propria fino all’ingresso del canile-gattile, raccordandosi alla pistaprevista fino alla via Bicocca.