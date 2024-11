Liberoquotidiano.it - M5s allo sbando, ecco chi potrebbero candidare (di nuovo): i nomi degli "esodati"

Chi ha denti non ha pane, chi ha pane non ha denti. Quando Cinque Stelle volava al 34% dei consensi, bastavano poche decine di voti su internet per ottenere un seggio sicuro in Parlamento. Ora che alle Europee di giugno il Movimento è sceso sotto il 10%, Giuseppe Conte toglie il limite dei due mandati e restituisce vita politica a un esercito di, che scalpitano per rientrare. Roberto Fico è il caso più eclatante. L'ex presidente della Camera è membro del Comitato di Garanzia, che peraltro sarà rifatto dopo l'Assemblea (ri)Costituente dello scorso fine settimana, ma non ha cariche elettive né stipendio. Per questo scalpitava in prima fila domenica, rivolgendo a Giuseppe Conte, comiziante sul palco di Nova, uno sguardo supplice e adorante. I sondaggi lo danno perdente, ma Fico vuole essere candidato presidente alla Regione Campania per il campo largo.