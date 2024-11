Laprimapagina.it - LaNobilea feat. Catera Sisters: “Sogni che cadono”, il nuovo singolo

Dal 29 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Sogni che”, ildidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 22 novembre.“Sogni che” è un brano che esplora in modo crudo e diretto le difficoltà, le paure e le sfide quotidiane che le donne affrontano, spesso legate alla violenza e alla paura costante di essere vittime in un mondo che può essere ostile. La frase “Il mondo fuori ha denti affilati e morde” simboleggia la pericolosità del mondo esterno, dove ogni piccola decisione, come scegliere cosa indossare o uscire da sole, può diventare un atto carico di ansia e pericolo. Le domande quotidiane a cui le donne devono rispondere, come se indossare un rossetto o una maglietta, sono viste come scelte che riflettono la loro vulnerabilità in un contesto che può essere minaccioso.