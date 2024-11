Oasport.it - Il circuito di Monza si assicura la F1 fino al 2031: accordo da quasi 200 milioni! Imola in bilico

Arrivano importanti novità per l’Italia in vista del futuro della Formula Uno. Il Gran Premio nazionale che si disputa sul tracciato dirimarrà in calendario ancora a lungo grazie ad un importantepluriennale. Notizie meno incoraggianti, invece, per quanto riguarda il tracciato di.Iniziamo dalle notizie positive. Il Gran Premio d’Italia rimarrà in calendarioal. L’siglato parla di una cifra annuale che partirà da 27di euro e andrà a salire per i prossimi 7 anni. Si fa presto a fare i conti. In totale saremo sui 200di euro. Gli sforzi fatti hanno portato alla fumata bianca. Non solo a livello economico. Vanno sottolineati anche i lavori di ammodernamento dell’autodromo che sono stati conclusi a tempo di record.Il commento del presidente Aci e vicepresidente Fia, Angelo Sticchi Damiani: “Sono onorato che l’Aci abbia ottenuto il mantenimento del GP Italia di F1 aal