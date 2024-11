Dumfries-Inter ufficiale il rinnovo | le cifre del nuovo contratto

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’continua il suo cammino in tutte le competizioni alla quale sta partecipando. In Champions, dopo la vittoria di ieri per 1-0 contro il Lipsia, l’è capoclassifica mentre in Serie A continua la caccia al Napoli primo con un punto di vantaggio sulla truppa di Simone Inzaghi. Intanto la società continua a lavorare sul fronte rinnovi di, con alcuni elementi della rosa ancora in attesa di capire se la loro permanenza a Milano potrà continuare.Uno dei contratti ancora pendenti era quello di Denzel, in scadenza il prossimo mese di giugno ma ora è finalmente arrivata la fumata bianca.: i dettagli delQuesta mattina, nella sede di Viale Liberazione, le parti hanno trovato l’accordo per ildel terzino olandese, anticipando l’incontro che era previsto nel corso di questa settimana.