Ilgiorno.it - Tamponamento in galleria, un’altra giornata di caos sulla Provinciale

Leggi su Ilgiorno.it

Traffico bloccato questa mattina lungo la72 a causa di un furgone che ha tamponato un mezzo da lavoro mentre percorreva ladi Perledo. Ad avere la peggio l’autista del furgoncino che ha tamponato la gru, soccorso e portato all’ospedale Manzoni di Lecco. Il 54enne è stato ricoverato con diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per molto tempo per riuscire a liberare ladai resti del furgone e completare tutte le procedure di sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine impegnate nei rilievi per determinare le cause del, avvenuto a velocità elevata. Ladi Perledo è rimasta chiusa fino al primo pomeriggio per consentire la rimozione dei mezzi danneggiati, con ripercussioni sul traffico locale.