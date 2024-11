Gaeta.it - Sviluppo della bonifica della discarica del Saline a Montesilvano: risorse e tempistiche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il progetto didelè in procinto di compiere progressi significativi. L’amministrazione comunale e la Regione Abruzzo hanno dichiarato come prioritario il recupero dell’area, un intervento necessario per affrontare questioni ecologiche rilevanti. Sono già stati assegnati circa 15 milioni di euro, provenienti dai Fondi per loe la Coesione, per avviare i lavori che si prevede inizino entro il 2025. In questo contesto, si sta considerando un cambio di gestione nella procedura di affidamento, con l’idea di far sì che sia il Comune dia ricoprire il ruolo di stazione appaltante.Piano di lavoro e finanziamentiL’incontro recente, presieduto dal Presidente del ConsiglioRegione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha confermato l’importanza del progetto e le modalità con cui si intende procedere.