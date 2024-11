Donnaup.it - Straccetti di pizza senza lievitazione, gonfissimi: ottimi per aperitivi ed antipasti

salatiperedVi è mai capitato di trovarvi con le mani in pastasapere cosa state combinando? Ebbene a me si! E’ proprio il caso della ricetta che sto per mostrarvi. Questisono nati per puro caso, volevo fare delle pizzette ma mi mancava il lievito, ma oramai avevo deciso di preparare qualcosa di salato, così ho preso la farina ho aggiunto acqua gassata e latte, ho aromatizzato con pepe, parmigiano e origano, ho steso l’impasto ed ho cominciato a friggere. per mia grande meraviglia sono venuti talmente buoni che sono piaciuti a tutti!Ora vi lascio gli ingredienti ed il procedimento.salatiperedIngredienti:250 grammi di farina + 4 o 5 cucchiai per la spianatoia100 ml di acqua gassata freddissima60 ml di latte intero freddomezzo cucchiaino di sale2 cucchiai di olio extravergine di oliva1 cucchiaio di parmigianoorigano q.