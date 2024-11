Southgate e i dubbi sul futuro | Sto riflettendo sul da farsi non limiterò le mie scelte al mondo del calcio

Leggi su Sportface.it

La carriera di allenatore di Garethpotrebbe essere già terminata. Dopo aver rassegnato le dimissioni da ct dell’Inghilterra in seguito alla sconfitta in finale di Euro 2024 contro la Spagna, il tecnico ha infatti ventilato l’ipotesi di allontanarsi daldel, definendo questo periodo “un crocevia della carriera“.“Dopo otto anni di lavoro in uno dei ruoli di più alto profilo nelmondiale, mi sto prendendo consapevolmente del tempo per riflettere su ciò che ho vissuto, pensando profondamente a ciò che verrà dopo” ha scritto su Linkedin, per poi precisare “Nonle miefuture a restare neldelcome allenatore“.Non è chiaro se sia magari un messaggio implicito ai club di fare in fretta a dargli una panchina oppure se effettivamentesia valutando altre strade.