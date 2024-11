Thesocialpost.it - Quindicenne trovata impiccata ad Enna, parla il procuratore: “Si è suicidata”

Una tragedia scuote Piazza Armerina, in provincia di, dove lo scorso 5 novembre il corpo di unaè stato ritrovato impiccato a un albero nella pineta vicino casa. A fare la drammatica scoperta è stata la madre della giovane. La ragazza era rientrata da scuola in anticipo, pare a seguito di un litigio con delle coetanee, ed era rimasta sola in casa per circa 40 minuti. Un tempo che, secondo i familiari, sembrava troppo breve per organizzare un gesto così estremo. Da qui, i primi dubbi su quanto realmente accaduto. “Nessuna lesività etero indotta”Durante una conferenza stampa indetta per chiarire i dettagli del caso, ilper i minori di Caltanissetta, Rocco Cosentino, ha dichiarato: “Con i dati in nostro possesso possiamo affermare che si tratta di un suicidio, compatibile con soffocamento per impiccamento e senza segni di lesioni provocate da terzi.