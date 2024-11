Mistermovie.it - Mister Movie | Chissà chi è? cambia orario e nessun addio: Amadeus pronto

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Buone notizie per i fan di! Il game show “chi è?” cambierà fascia oraria ma non canale. Scopriamo insieme quali sono i nuovi progetti del conduttore su Nove e i motivi di questomento.non dicechi è: un legame che continua nel 2025Il popolare game show “chi è?”, condotto da, sta per vivere una nuova fase. Come annunciato da Warner Bros. Discovery, il programma terminerà la sua attuale programmazione nel preserale di Nove il prossimo 21 dicembre. Tuttavia, i fan non dovranno preoccuparsi:e il suo quiz show torneranno presto in televisione.Dal preserale alla prima serataA partire dal 2025, “chi è?” approderà in prima serata con degli speciali dedicati.