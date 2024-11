Oasport.it - LIVE Slovan Bratislava-Milan, Champions League calcio in DIRETTA: iniziata la quinta giornata di UCL

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6? Gran lavoro di Rijnders che però non riesce a concludere in area, poi ci prova senza successo Fofana. Sempre palla.5? Lanciato Chukwueze salta un avversario e cade in area di rigore! Bene l’arbitro che vede la simulazione e non fischia, riparte ma comunque senza fare male e con Barseghyan lo.4? Splendida azione corale delnello stretto, mal finalizzata però da Abraham in area di rigore. Errore qui dell’inglese.3? Primo tiro del match e del, Chukwueze con il suo mancino a giro, impreciso però.2? Subito un raddoppio vincente su Medvedev, riparte ile subisce il primo fallo del match.1?D’INIZIO,in possesso!18:44 Squadre in campo, si parte!18:40 Se ilrpool sta facendo un altro campionato, c’è molto equilibrio nella graduatoria dopo la prima metà di giornate (4/8).