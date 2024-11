Ilrestodelcarlino.it - Le parole della cura, secondo il dottor Pietro Ragni

, vicepresidente dell’Ordine dei Medici, dibatterà questa sera sul tema “Tre: gentilezza, competenza, inclusione” in Sala Bruno Casini al Polo Made di Scandiano. L’appuntamento rientra nella rassegna “La parola agli scienziati” che ha già ospitato la senatrice a vita Elena Cattaneo.sarà intervistato dal direttore di Telereggio Mattia Mariani. "Già nel 1700 c’era chi diceva che il medico debba sapere fare due cose – spiega – avere la competenza tecnica per capire qual è il problema di salutepersona e stabilire una relazione con il paziente, per non farlo sentire solo nella sofferenza e nel dubbio".