Ilgiorno.it - La promessa sui rincari: "Ci penserà il governo"

Leggi su Ilgiorno.it

Arrivano voci di rassicurazione da rappresentanti delsul prolungamento della metropolitana M5 a Monza. "Quando ero viceministro ai Trasporti ho fatto la mia parte per finanziare i prolungamenti alle metropolitane – chiarisce Alessandro Morelli, sottosegretario con delega alla Programmazione economica, durante la XXIV Edizione della rassegna Italia Direzione Nord, alla Triennale di Milano –. È un tema aperto". Morelli si è focalizzato proprio sul prolungamento della Lilla verso Monza (fatto di 11 fermate di cui 7 monzesi) e sul sogno della M6. "Rimane la questione del grande risultato che abbiamo portato in questi anni dando un corposo contributo all’amministrazione milanese per i prolungamenti metropolitani – continua il sottosegretario –, a cominciare dai 900 milioni per la M5 fino a Monza.