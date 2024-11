Oasport.it - Judo, 12 azzurri iscritti al Grand Slam di Tokyo: Parlati e Pirelli sognano il colpaccio

Da sabato 7 a domenica 8 dicembre si disputerà ildi2024, ultimo appuntamento stagionale del World Tour di. Attesi per il momento (ma manca ancora all’appello il folto blocco giapponese) 226 atleti provenienti da 46 Paesi diversi, tra cui l’Italia. Numeri comunque in calo rispetto alle ultime edizioni, a causa di una sfavorevole collocazione nel calendario proprio nell’anno dei Giochi Olimpici di Parigi.Ad oggi (le iscrizioni scadono ufficialmente il 29 novembre) figurano nell’entry list provvisoria della manifestazione 12ka, di cui 8 uomini e 4 donne. Fari puntati sugli olimpionici Christiane Gennaro(già vincitore del prestigioso evento nipponico nel 2022), possibili protagonisti in ottica podio e vittoria rispettivamente nelle categorie di peso -90 e -100 kg.