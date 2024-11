Ilfattoquotidiano.it - I dazi di Trump spaventano i mercati. Il Canada cerca il dialogo, Messico a muso duro: “Risponderemo”

Sono iniziate le grandi manovre sul dossier deistatunitensi, uno dei punti fermi della politica economica di Donald. Lunedì il presidente eletto ha prospettato la possibilità di tariffe su tutti i prodotti che arrivano negli Usa dae Cina, sin dal primo giorno del suo mandato. Per i due paesi confinantiha parlato di una tariffa al 25%, per la Cina di un’addizionale 10% rispetto aiattuali. Queste misure, secondo, sarebbero necessarie per reprimere l’immigrazione e il traffico di droga illegale attraverso i confini.Le reazioni non si sono fatte attendere. Nell’incertezza e in attesa di capire cosa accadrà davvero alla fine, il settore che oggi ha mostrato i maggiori segnali di stress è stato quello dell’auto. Non solo in Europa, dove Stellantis ha chiuso in calo del 4,8%, Pirelli del 4,6% e Volkswagen del 2,3%, ma pure negli Stati Uniti.