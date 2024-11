Calciomercato.it - Guaio rossonero, la rottura del crociato è UFFICIALE

Grave infortunio e diagnosi: ilfa crack, notizia tremenda per la compagine rossoneraUna diagnosi tremenda, anche se si era capito sin da subito che l’infortunio fosse particolarmente grave. Ora però è arrivata la conferma e la diagnosi non lascia spazio a dubbi:del legamento. Un’ulteriore tegola per la formazione rossonera che oltre a pensare ad una classifica non certo sorridente, deve anche fare i conti con questo grave infortunio.Grave infortunio per il, la diagnosi èdel(LaPresse) – Calciomercato.itPiove sul bagnato dunque in casa Rennes, con la formazione bretone che dopo aver perso 1-0 per il gol di Zeghrova sul campo del Lille, prossimo avversario del Bologna in Champions League, dovrà fare i conti anche con il grave infortunio occorso ad Alidu Seidu.