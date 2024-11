Lanazione.it - Firenze piange Franco Mariani. Giornalista, volontario e scrittore: aveva 60 anni

, 26 novembre 2024 –non c’è più. Il, 60, è morto nella notte. Fiorentino doc, era molto conosciuto per la sua attività all’interno della comunità. Dopo aver studiato teologia,iniziato la sua carriera di cronista con l’Osservatore Romano, ma nel corso della sua vitacollaborato con diversi quotidiani, radio e tv. Attualmente era parte attiva dei programmi di Rai 3 Toscana e Lady Radio. Oltre a far parte dell’Associazione Stampa Toscana e del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani,era anche un membro attivo della giunta regionale e nazionale del Gus (gruppo uffici stampa) e dell’Ucsi (Unione Cattolica Stampa italiana). Ma il suo impegno non si esauriva con il giornalismo: nel corso della sia vita,è stato anche membro della Commissione toponomastica e lapidi del Comune die del Comitato di Gestione per il Comune didel Campo Rom dell’Olmatello del Consiglio di Quartiere 5, oltre ad aver ricoperto il ruolo di segretario provinciale fiorentino dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia.