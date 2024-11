Oasport.it - F1, Norris risponde a Verstappen: “Non avrebbe vinto il Mondiale con la McLaren”

Leggi su Oasport.it

Maxha conquistato il quarto titoloconsecutivo di Formula Uno, chiudendo i conti già a Las Vegas con due Gran Premi d’anticipo al termine di una stagione dai due volti. L’olandese della Red Bull ha dominato infatti la scena nel primo scorcio del campionato, potendo usufruire della macchina più competitiva in griglia, per poi dover battagliare ad armi pari (o spesso e volentieri con un mezzo inferiore alla concorrenza) con gli altri top team dal GP di Miami in poi.A conti fatti il grande sconfitto del 2024 è stato Lando, che non è riuscito a completare il lungo inseguimento nei confronti del suo amico/rivale neerlandese lasciando per strada troppi punti a causa di errori e di una gestione rivedibile da parte del muretto box papaya. Il britannico ha concesso un’intervista al The Telegraph, in cui ha voluto smentire la teoria (caldeggiata dallo stesso) secondo cui il nativo di Hasseltquestoanche guidando la: “No, assolutamente no.