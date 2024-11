Del Potro racconta il suo calvario | La mia vita è terribile

Leggi su Sportface.it

Per Martin Delsi avvicina l’esibizione in programma il prossimo 1 dicembre contro Novak Djokovic, un’ultima partita per salutare tutti i suoi tifosi al termine di una carriera purtroppo falcidiata dagli infortuni. L’argentino, in un video postato sui social, ha peròto anche quanto sia condizionata dai problemi fisici la sua quotidianità: “Cerco soluzioni ogni giorno. Tutto è iniziato con quella prima operazione nel 2018. Ci ripenso spesso. La mia,non è affatto quella che mi aspettavo. Non riesco nemmeno a calciare un pallone, non posso giocare a padel, scalire una scala. È molto dura, ci sono momenti in cui ho difficoltà anche a camminare”,. “Ogni giorno mi alzo e devo prendere dalle 6 alle 8 pillole. Alcune contro il dolore, altre per proteggere lo stomaco, una per l’ansia.