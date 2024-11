Gaeta.it - Carmen Consoli presenta il disco live ‘Terra ca nun senti’ durante due concerti ad Avezzano

Facebook WhatsAppTwitter, l’acclamata cantautrice siciliana, sarà protagonista di duespeciali ad, dove presenterà in anteprima il suoca nun senti‘. Questo album è una raccolta del concerto-evento tenuto il 15 luglio 2023 al Teatro Greco di Siracusa, un omaggio vibrante alla tradizione musicale siciliana. Il lancio ufficiale delavverrà il 20 dicembre.Un concerto che celebra la cultura sicilianaIl concerto di Siracusa ha rapto un momento straordinario per, che ha voluto celebrare non solo la musica ma anche i paesaggi e la cultura della sua terra d’origine. La cantautrice ha descritto l’emozione unica vissutaquella performance, sottolineando come il pubblico abbia accolto con entusiasmo lei e l’Orchestra Popolare Siciliana.