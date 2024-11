Lapresse.it - Arresti ultras: in carcere il proprietario dell’arsenale della Curva Nord

Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha disposto la custodia cautelare innei confronti di Cristian Ferrario, l’50enne dell’Inter arrestato nella notte tra venerdì e sabato dopo la scoperta di un arsenalein un magazzino di Cambiago, nel Milanese, con all’interno armi e ordigni fra cui kalashnikov, bombe a mano e proiettili. Ferrario, arrestato in flagranza quella sera e già coinvolto dell’inchiesta ‘Doppia’ dei pm di Milano Paolo Storari e Sara Ombra sui traffici e i legamicriminalità organizzata del tifo organizzato milanese come prestanome del capoAndrea Beretta inper l’omicidio di Antonio Bellocco e ora pentito che collabora con gli inquirenti, è accusato di detenzione illegale di armi anche da guerra fra cui AK47, mitragliatrici Uzi, puntatori laser per fucili oltre a targhe di auto e pettorinepolizia.