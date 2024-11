Ursula von der Leyen ricorda Giulia Cecchettin nella giornata dell’eliminazione della violenza contro le donne – Il video

Leggi su Open.online

«Oggi – e ogni giorno – siamo al fianco delle vittime.comein Italia, Debora Mihailova in Bulgaria e Gisèle Pélicot in Francia. Meritano protezione e sostegno. Meritano che venga fatta giustizia. Meritano di essere ascoltate. Rompiamo il silenzio. Poniamo fine alla #ViolenceAgainstWomen». Lo scrive su X la presidentecommissione Europeavon derche pubblica anche un. «Una donna su tre subiscesua vita. In questaper l’eliminazionelelasciatecire che dietro ogni numero c’è un volto, un nome, un’anima, una storia. Per questo stiamo rompendo il silenzio. Così poniamo fine alla. Oggi e ogni giorno noi stiamo dalla parte delle vittime»L'articolovon derle– Ilproviene da Open.