Terza Categoria / Tutte le emozioni dell’ottava giornata

Il Largo Europa vince il derby con la Spes e rimane in testa, Urbanitas Apiro e Valle Del Giano superano di misura Albacina e Cameratese, il Maiolati Pianello cade a Sassoferrato e l’Atletico 2008 non si ferma più: tutto il megliodel girone C e un piccolo excursus sul girone EVALLESINA, 25 novembre 2024 – L’ottavadel campionato diè ufficialmente passata agli archivi.Un turno che ha visto numerosi scontri diretti che potranno influire molto sul proseguimento di questo campionato. Campionato che si prospetta sempre più avvincente con il passare delle settimane, considerando che abbiamo superato la prima metà del girone di andata e i punti in palio iniziano a scottare sempre di più.Anticipi del venerdì sera che hanno regalato tanto spettacolo ai presenti.