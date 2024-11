Sciopero 29 novembre gli aerei rimangono a terra | Ita Airways cancella 41 voli nazionali Ecco quali e come chiedere il rimborso

Leggi su Open.online

Il 292024 sarà l’ennesimo venerdì nero per i trasporti. A partire dalle 21 di giovedì 28e per le successive 24 ore, i sindacati Cgil e Uil hanno proclamato unogenerale per protestare contro una Legge di Bilancio giudicata «inadeguata a risolvere i problemi del Paese». Incroceranno le braccia tutti i lavoratori dei settori pubblici e privati dei trasporti, eccezion fatta per le ferrovie. Inclusi, dunque, anche gli. Molti operatori aeroportuali –gli handler di Milano Linate, Milano Malpensa e Venezia – hanno già comunicato la loro adesione alla protesta, e con loro anche alcune compagnie. Su tutte la low cost ungherese Wizz Air e la compagnia di bandiera Ita, che ha già annunciato lazione di 41tra venerdì e sabato.Lodi Ita«Potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo deidi Ita», si legge sul sito della compagnia.