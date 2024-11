Anteprima24.it - Omicidi, stese, bombe e incendi: a Soccavo e Pianura anni di terrore nella guerra di camorra

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti, gambizzazioni,, esplosioni di, attentatiari. In 23 episodi – soltanto “i più significativi” – la Squadra Mobile di Napoli ricostruisce lainfinita tra. Non l’aveva fermata neppure il maxi blitz del 14 luglio 2022, con l’arresto di 34 tra presunti affiliati e vertici dei gruppi in conflitto. Ossia, secondo la Dda di Napoli, i Carillo e gli Esposito Marsicano a, i Vigilia e i Grimaldi a. Stamane la nuova operazione anti, con l’esecuzione di misure cautelari per 15 indagati: 13 in carcere e due ai domiciliari. Le accuse, a vario titolo, spaziano dall’associazione di tipo mafioso al tentatoo, passando per detenzione e porto di armi da fuoco, estorsione, utilizzo illecito di apparati telefonici in stato di detenzione e spaccio di stupefacenti.