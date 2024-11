Gamberorosso.it - L’exploit delle bollicine italiane negli States: +56% solo nel mese di settembre

Mentre sale la paura per i possibili dazi annunciati da Trump sui prodotti europei, dagli Usa arriva una notizia incoraggiante: ac’è stato un balzo della domanda di. Gli spumanti tricolori verso glihanno messo a segno, in un, un importante(ma nel pari periodo 2023 si era scesi a -36%). Grazie a questo exploit, lo sparkling italiano, capitanato dal Prosecco, si posiziona appena sotto i livelli del 2022 (-3% a volume) nel cumulato gennaio-.Vini fermi ancora in stalloA rilevarlo è l’Osservatorio del vino Uiv nell’analisi sui dati export dei primi 9 mesi di quest’anno che, lato spumanti, registrano nel periodo 86,9 milioni di litri spediti verso gli Stati Uniti, il 18% in più a volume rispetto ai 73,5 milioni del 2023. Un riallineamento che, però, non trova la stessa dinamica per i fermi in bottiglia.