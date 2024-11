L’apericena a casa Meloni sulla Manovra | sconto di 20 euro sul canone e taglio dell’Irpef per il ceto medio

Leggi su Open.online

Una apericena per la. E per chiarire dopo le tensioni in maggioranza. Giorgiaha invitato Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi nella suaromana per parlare insieme a Giancarlo Giorgetti della Legge di Bilancio. E l’incontro è servito a trovare un’intesa. Anchesuccessione di Raffaele Fitto nel governo. Mentre Salvini ha chiesto ildelRai a 70. Mentre Tajani ha rivendicato la posizione di Forza Italia come seconda forza del centrodestra. Ha chiesto maggior peso politico. E, soprattutto, unper i redditi sopra i 28 mila, dal 35 al 33%. Una proposta che pesa 2 miliardi e mezzo di. E la risposta del Mef è stata chiarissima: «Per adesso le risorse non ci sono. A gennaio si vedrà».va in scena dopo le 18, quando le auto blu vanno verso il Torrino.