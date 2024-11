Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 25 novembre al 1° dicembre 2024: Alonso confessa a Curro di avere amato Dolores

©US MediasetLa verità, prima o poi, emerge. Nelle puntate de Lain onda questa settimana,decide infatti di interrogare il padresul suo passato sentimentale. Escamotage, suggeritogli da Jana, che gli permette di scoprire che il marchese è stato davvero innamorato della madre. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lunedì 25: Stop allo scioperoDopo il confronto tra Abel e Manuel, il medico sembra pronto a rivelare alla Marchesa la relazione tra il suo amico e Jana. Ma tacerà se Manuel e la cameriera prometteranno di non indagare più sulla sua vita privata. Virtudes torna dalla madre dopo aver affrontato il fratello e Norberta.