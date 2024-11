Ilveggente.it - Inter-Lipsia, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la quinta giornata die si gioca martedì alle 21:00: diretta tv,.Tra le 5 italiane impegnate nella massima competizione continentale è l’quella che finora ha fatto meglio con un bottino di tre vittorie e un pareggio. E non è un caso che i nerazzurri, dopo le prime 4 giornate, stazionino tra le prime otto: ad oggi sarebbero qualificati direttamente agli ottavi, senza dover passare dagli spareggi (che, al contrario, giocheranno le squadre classificatesi dal nono al ventiquattresimo posto).: tv,(Ansa) – Ilveggente.itIl cammino verso la fase ad eliminazione diretta, però, è ancora molto tortuoso. Prima dei match con Monaco e Sparta Praga, in programma a gennaio, gli uomini di Simone Inzaghi dovranno vedersela contro due avversari di tutto rispetto comee Bayer Leverkusen, che da anni recitano entrambi un ruolo da protagonisti – la squadra di Xabi Alonso è addirittura campionessa in carica – in Bundesliga.