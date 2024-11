Ilnapolista.it - Il fantastico mondo dei giornali di Cairo, dove la protesta dei tifosi del Torino non è mai avvenuta

Che belli i tempi di Luigi Barzini. Quando l’inviato era l’unica voce sul campo e i lettori non avevano alternativa: fidarsi della sua parola, solitario testimone della realtà. Essendo però la guerra di Crimea passata già da un po’, fa parecchio tenerezza la tigna (non si sa se transitiva – per ordine diretto – o intransitiva, per attenzione dei carezzevolisti delle sue testate) con cui Urbanoprova a nascondere i moti dicontro la sua presidenza del. E’ coriaceo, gli va dato atto.Ben prima che i pezzi su-Monza andassero in pagina sui suoi come sugli altri, i video dei 5.000granata riuniti sotto lo stadio a rinfacciargli di tutto erano già in rete un po’ ovunque.“Il popolo granata non tollera più la precarietà di classifica, ieri si è radunato fuori dallo stadio, urlando contro il presidente, striscioni, cartelli, voci rabbiose, inviti a vendere.