Abruzzo24ore.tv - Finta consulente finanziaria truffa risparmiatori: 160mila euro spariti, denunciata

Chieti - Prometteva rendimenti stellari e inviava i soldi in Senegal. Scoperta grazie a indagini della Finanza, prendeva anche il reddito di cittadinanza. Una donna di 56 anni, residente a Ortona, è statadalla Guardia di Finanza per aver sottratto oltredella provincia di Chieti. Fingendosi, la donna convinceva le sue vittime a investirle somme di denaro, promettendo rendimenti spropositati, fino al 2000%. In realtà, trasferiva progressivamente il denaro verso il Senegal tramite circuiti di Money Transfer, utilizzando una tecnica fraudolenta per eludere i controlli. L’inchiesta, condotta dalla Tenenza di Ortona sotto la guida del tenente Giancarlo Passeri, ha ricostruito un totale di oltre 230 operazioni di trasferimento di fondi, effettuate dal 2015 al 2023.