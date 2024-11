Thesocialpost.it - È morto Carmine Daniele, il fratello di Pino: a lui era dedicata la canzone “I got the blues”

Leggi su Thesocialpost.it

“‘O Giò che voglia ‘e te vedè / me manca assaje ‘na cumpagnia”: così cantavanellaI Got the(album Bella ‘Mbriana, 1982), un brano dedicato al, scomparso oggi, 25 novembre, all’età di 66 anni. La notizia è stata riportata da Il Mattino.è deceduto a causa di una patologia cardiaca, lo stesso problema che aveva colpito il celebre cantautore e un altro, Salvatore.Leggi anche: Sinner da leggenda: 92,4, il numero che lo incorona fra i grandi della storia del tennisCome èin ospedale a Bari. Nel 2015 si era distinto per una protesta politica: durante una visita di Matteo Salvini a Napoli, aveva esposto uno striscione con la scritta “Questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio“.