A Natale torna il regalo sospeso per 160 famiglie

In Valtellina e Valchiavennal’iniziativa “Il“, voluta e coordinata dalla Croce Rossa Italiana di Sondrio. Le persone, dal prossimo 1 dicembre, potranno fare acquisti in otto negozi e lasciare un dono per le 160assistite dal sodalizio di volontariato, per un gruppo di ucraini e per minori segnalati dalle scuole. "L’iniziativa è nata nel 2021 anche sull’onda del Covid e dei problemi che la pandemia ha creato - spiega Giuliana Gualteroni, vicepresidente del comitato di Sondrio e responsabile dell’area sociale, oltre che coordinatore del progetto -. Abbiamo chiesto ai vari negozi di aderire. Chi entra in una di queste botteghe può effettuare un acquisto da destinare a chi è meno fortunato. Sono tutte cartolibrerie. Si potranno comprare libri, giocattoli e materiale didattico.