Gaeta.it - Tragico incidente in campagna: agricoltore di 58 anni trovato morto schiacciato dal trattore

Facebook WhatsAppTwitter Una tragica fatalità ha colpito Ripa Teatina, un comune immerso nel verde delle campagne abruzzesi, dove undi 58è stato rinvenuto privo di vita nella mattinata odierna. Ilevento si è verificato mentre l’uomo era impegnato in lavori agricoli, e secondo le prime informazioni, potrebbe essere statodal suodurante le operazioni di lavoro nella serata precedente.Il ritrovamento del corpo e l’intervento dei soccorsiIl corpo dell’è stato scoperto solo questa mattina. I sanitari del 118 sono stati allertati e giunti rapidamente sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La situazione ha avuto un impatto forte sulla comunità locale, già scossa dalla notizia. L’, molto conosciuto nella zona, era apprezzato non solo per il suo lavoro, ma anche per il legame che aveva instaurato con altri agricoltori e residenti del villaggio.