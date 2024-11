Thesocialpost.it - Suv senza controllo in piena città: scena da film! La situazione

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, domenica 24 novembre 2024, intorno alle ore 8:15, in via Diocleziano, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Un Suv Nissan Qashqai, guidato da un giovane di 23 anni, si è schiantato contro tre auto parcheggiate e quattro campane per la raccolta differenziata, terminando la corsa capovolto sul tettuccio.Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia municipale, il giovane conducente, che procedeva da Bagnoli verso Campi Flegrei, avrebbe perso ildel veicolo all’altezza del civico 106. Il Suv, dopo aver impattato contro le auto in sosta e le campane dei rifiuti, si è ribaltato. Nonostante la dinamica impressionante, il ragazzo è riuscito a uscire illeso dall’abitacolo.Gli agenti dell’Infortunistica Stradale si sono recati sul posto per effettuare i rilievi necessari e ricostruire con precisione quanto accaduto.