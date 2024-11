Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, la Lega in difesa della contrade e del comparto agroalimentare

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLadi Sandel, a nome del Coordinatore Attilio Petrillo e del Responsabile giovanile Giovanni Bocchini, e di intesa col Coordinatore Provinciale Avv. Luigi Bocchino, ha chiesto a gran voce presso le Autorità competenti che “ci sia una più forte azione di contrasto ai reati contro il patrimonio, ponendo l’attenzione sullerurali di Cesine, Monterone, San Giovanni a Morcopio e Recupo, diventate oramai teatro di ripetuti atti delittuosi. Nonostante l’impegno dei Carabinieri, che hanno rafforzato i servizi di controllo con forze aggiuntive del Reggimento Puglie, resta ancora alto lo stato di pericolosità e di abbandono”. La, perciò, ha fatto sue le richieste degli abitanti di queste, ricordando che “rappresentano ilstorico locale dell’zootecnica e che non possono rischiare l’isolamento e la non sicurezza, e ha accolto anche l’appello di mettere a nuovo le strade, che sono di competenza provinciale e che, oggi, hanno bisogno di messa in sicurezza e ripristinopavimentazione.