Renzi | Il centro migranti in Albania ormai è una barzelletta

ROMA – «Ilinè una. Ieri alla chetichella sono tornati indietro poliziotti, carabinieri, operatori. Abbiamo sprecato centinaia di milioni del contribuente per un’operazione folle giuridicamente ed economicamente. Abbiamo regalato soldi a imprenditori locali, abbiamo fatto ridere mezzo pianeta e torniamo a casa nella vergogna. Serve immigrazione regolare per le imprese, servono poliziotti nelle stazioni, servono soldi agli studenti per non andarsene: l’opposto dell’operazione. Sull’immigrazione non ci copia nessuno: ci ridono dietro tutti».Così il leader di Italia Viva, Matteo, in un’intervista al Corriere della Sera. Ma non c’è spazio per collaborare sulle questioni internazionali? «Sono appena tornato da una conferenza all’estero. Tra i relatori c’erano Obama, Blair, Johnson.