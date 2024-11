Oroscopo Dicembre | Bilancia

Leggi su .com

Life&People.it 23 settembre – 22 ottobre, Ma quanti bei pianeti tutti a favore! C’è l’imbarazzo della scelta per te nel cielo e, anche se sappiamo che non ami scegliere, non esiterai a prendere tutte le opportunità che capiteranno con un bel balzo quasi arietino. La prima decade (dal 1° al 10° grado del segno) è introvabile; i nati del segno sono tutti partiti per destinazioni esotiche, ma giustamente, con quel Plutone in trigono, perché rimanere? Buon sole e buone palme! Per la seconda decade (dal 11° al 20° grado del segno) Giove ancora favorevolissimo promette grazie anche al trigono di Venere delle vacanze indimenticabili. La terza decade (dal 21° al 30° grado del segno) con Venere splendida fino a fine anno, prepari le valigie potrebbe esserci una sorpresa improvvisa per capodanno.