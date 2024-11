Nato amm Bauer incontra ucraino Boyev | focus su industria difesa

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 24 nov. (askanews) – “Ottimo incontro con Sergiy, vice ministrodellaper l’Integrazione Europea”. Lo scrive l’ammiraglio Rob, presidente del Comitato Militare della. “L’Ucraina non solo ha una forte resilienza militare e sociale, ma ha anche un’dellain rapida crescita, con numerose opportunità per gli alleati. SlavaUkraini” ha aggiunto l’alto ufficiale sui social. In base alle immagini diffuse l’incontro è avvenuto all’Halifax International Security Forum, ieri, 23 novembre 2024. Il 16esimo Halifax International Security Forum si è aperto in Nuova Scozia dal 22 novembre e si chiude oggi. Questa ultima edizione ha riunito leader provenienti dalla politica, esercito, aziende, mondo accademico e media per affrontare le questioni di sicurezza più urgenti che riguardano la comunità internazionale.