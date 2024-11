Ilrestodelcarlino.it - L’orchestra della Lituania celebra Bach

Oggi (ore 18) il secondo appuntamento65ª Stagione concertistica dell’Ente Concerti pesarese vede protagonista sul palco del Teatro Rossini la lituana Klaipeda Chamber Orchestra con Mindaugas Backus nel ruolo di maestro concertatore e violoncello solista. La KCO è una delle più giovani e dinamiche tra le orchestre da camera professionali lituane e si è distinta sin dalla sua fondazione per la proposta di programmi raffinati e interpretazioni entusiasmanti di repertori stilisticamente variegati., fondata nel 1992 su iniziativaviolista Liuda Kuraitiene, dal 2009 è guidata dal celebre violoncellista lituano Mindaugas Backus nella veste di direttore artistico. Riconosciuto a livello internazionale come uno dei più rilevanti e versatili violoncellistisua generazione, Backus considera il suo lavoro con la KCO come "uno stile di vita, una filosofia del rapporto con la musica, una comunità creativa".