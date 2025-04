Next step no Waste - il podcast del Vallone per dire no agli sprechi

Vallone di Galatina ha conquistato la finale della terza edizione del “Premio Rossella Panarese”, promosso dalla Fondazione Di Vagno in collaborazione con Rai Scienza e. Lecceprima.it - Next step no Waste - il podcast del Vallone per dire no agli sprechi Leggi su Lecceprima.it GALATINA - Cibo, agricoltura, biodiversità e futuro. Con queste parole chiave, un gruppo di studenti e studentesse del Liceodi Galatina ha conquistato la finale della terza edizione del “Premio Rossella Panarese”, promosso dalla Fondazione Di Vagno in collaborazione con Rai Scienza e.

Next step no Waste - il podcast del Vallone per dire no agli sprechi. Online (+250%) e Usa fanno volare Superduper hats. Plastic pellet losses: Council and Parliament agree on new rules to reduce microplastic pollution. NO/AN: the slow fashion bags from Finland. Sinkhole filled at collapsed Hanford nuke site tunnel. Ne parlano su altre fonti

Next step on Union Carbide waste disposal depends on SC's orders: Official - The administration's next step regarding the plan to dispose of Union Carbide's waste will depend on the instructions of the apex court, he said. The commissioner's statement came after the Supreme ... (business-standard.com)