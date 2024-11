Oasport.it - L’Italia è la quinta nazione a vincere Coppa Davis e BJK Cup nello stesso anno: padroni del tennis!

delha fatto bottino pieno nella settimana che ha messo in palio i massimi trofei per Nazionali: prima la Billie Jean King Cup conquistata dalle ragazze di Tathiana Garbin (Jasmine Paolini, Sara Errani, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan) e poi laportata a casa dalla squadra maschile guidata da Filippo Volandri (Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Simone Bolelli).Il cemento indoor di Malaga si è tinto di azzurro e il Bel Paese si rende protagonista di una doppia festa nella stessa stagione, come mai era riuscito a fare nella storia: gli uomini avevano alzato al cielo la mitica Insalatiera soltanto nel 1976 e nel 2023, mentre le donne avevano cantato l’Inno di Mameli nel 2006, 2009, 2010, 2013 e lo scorsoavevano perso l’atto conclusivo contro il Canada.