Notizie.com - L’Hiv torna a far paura, diagnosi in costante aumento tra i giovani. Suligoi (Iss): “Subito una maggiore sensibilizzazione”

elL’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha reso noti i dati riguardanti le nuovedi Hiv e Aids: numeri in ascesa per alcune categorie della popolazione.Le nuovedi Hiv nel 2023 sono state 2349, inrispetto alle 2140 del 2022 e vicine alle 2510 registrate nel 2019. Di queste oltre il 60% è avvenuta quando la conta dei linfociti Cd4 era inferiore a 350. Un valore che indica un arrivo tardivo allaa farintra i(Iss): “una” (ANSA FOTO) – Notizie.comSpaventano l’Italia i nuovi dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità in merito alle nuovedi Hiv. Secondo il Centro operativo Aids dell’Iss nel 2023 si èti vicini ai livelli pre Covid. Lecontinuano ad aumentare, dopo il picco negativo del 2020.